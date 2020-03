Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia’s Financial Services Authority Investigates Omega Prime on Allegations of Fake Investment Schemes

By Riady Tjandra 22/7/2019

Jakarta: There have been apparent reports coming out of Jakarta that on Tuesday, 22 July 2019 that Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia’s Financial Services Authority is launching an independent investigation into the dealings and origins of Omega Prime. This comes just a day after reports from Bangkok have suggested that the CEO of Omega Prime Group Atiwat Phooklai has been detained by Thai authorities over allegations of money laundering. (https://thecryptonews24.com/omega-primes-key-leaders-detained-in-thailand-over-allegations-of-money-laundering-avoid-investing-with-omega-prime-group-or-hashtechz-at-all-costs/)

This seems to insinuate that Omega Prime and Hashtechz are some sort of an elaborate and organised multi-national Ponzi scheme group that is trying to target the vulnerable in numerous countries in the ASEAN region. The investigation by Indonesian authorities was supposedly sparked by discrepancies in investment schemes from Omega Prime; members reported that their investment scheme was much different from what they were originally promised. However, only Thai and Indonesian authorities have so far started investigations which could well mean that more countries may commence investigations in the weeks or months to come.

News of Indonesian authorities launching an investigation into Omega Prime seems to confirm the fraudulent nature of the company as mentioned in an article published on 15th July 2019 regarding the arrest of Omega Prime’s CEO. Additionally, this incident seems to affirm the numerous suspicious red flags that were raised in an article on Google News dated 20th April 2019 (https://honestversion.com/caution-omega-prime-group-and-hashtechz-has-dubious-origins-investors-be-warned).

Indonesian authorities are also investigating possible links between Omega Prime and other companies that have since been blacklisted by OJK for fraudulent and fake investment schemes. This appears to be the final nail in the coffin for Omega Prime as their multi-national organised scam operations look set to be tumbled and brought down by the authorities.

The Indonesian authorities would like to remind the general public to be cautious when making investment decisions and to do thorough checks before committing any cash into investments. The modus operandi of investment scams is the promise of high investment returns with a very low initial capital outlay. Additionally, scam groups like to prey on people who may be greedy or gullible as they look to pull one’s heartstrings. Therefore, always remember to do thorough research on a potential investment product and check that the company offering it is legitimate.

Jakarta: Dilaporkan di Jakarta bahwa pada Selasa, 16 Juli 2019 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memulai penyelidikan independen terhadap transaksi dan asal-usul Omega Prime. Kejadian ini hanya selisih beberapa hari setelah laporan dari Bangkok menyatakan bahwa CEO Omega Prime Grop, Atiwat Phooklai, ditahan oleh pihak berwenang Thailand atas dugaan pencucian uang. (https://thecryptonews24.com/omega-primes-key-leaders-detained-in-thailand-over-allegations-of-money-laundering-avoid-investing-with-omega-prime-group-or-hashtechz-at-all-costs/)

Akibatnya timbul perkiraan bahwa Omega Prime dan Hashtechz adalah semacam grup skema Ponzi multi-nasional yang meluas dan terorganisir dengan sasaran orang-orang yang rentan di sejumlah negara di wilayah ASEAN. Penyelidikan oleh pihak berwenang Indonesia diperkirakan dipicu oleh perbedaan dalam skema investasi Omega Prime; para anggota melaporkan bahwa skema investasi mereka amat berbeda dari yang dijanjikan semula. Namun, baru pihak berwenang Thai dan Indonesia yang sejauh ini memulai investigasi yang bisa berarti bahwa lebih banyak negara yang akan memulai penyelidikan pada minggu-minggu atau bulan-bulan mendatang.

Kabar bahwa otoritas Indonesia melakukan investigasi terhadap Omega Prime tampaknya mengonfirmasi gejala-gejala ketidakwajaran dari perusahaan itu seperti yang disebutkan dalam sebuah artikel yang diterbitkan pada 15 Juli 2019 tentang ditahannya CEO Omega Prime. Selain itu, insiden ini tampaknya menegaskan sejumlah bendera merah mencurigakan yang diungkap di sebuah artikel di Google News bertanggal 20 April 2019 (https://honestversion.com/caution-omega-prime-group-and-hashtechz-has-dubious-origins-investors-be-warned).

Otoritas Indonesia juga menyelidiki kemungkinan kaitan antara Omega Prime dan perusahaan-perusahaan lain yang telah dimasukkan daftar hitam OJK karena skema investasi ilegal dan bodong. Hal ini tampaknya menjadi akhir bagi Omega Prime ketika operasi penipuan multinasional terorganisir mereka tampaknya akan diruntuhkan dan dibongkar oleh pihak berwenang.

Otoritas Indonesia ingin mengingatkan masyarakat umum agar selalu waspada saat membuat keputusan investasi dan melakukan pemeriksaan menyeluruh sebelum memasukkan uang ke investasi tertentu. Modus operandi penipuan investasi adalah janji imbal hasil investasi yang tinggi dengan modal awal yang amat rendah. Selain itu, grup penipuan senang untuk mengincar orang-orang yang serakah atau lugu saat berusaha memikat. Dengan demikian, selalu ingat untuk melakukan penelitian menyeluruh atas produk investasi potensial dan memeriksa apakah tawaran perusahaan tersebut telah mendapat izin.

Riady Tjandra graduated from Universitas Indonesia (UI) with a degree in Banking and Financial. He has taken a keen interest in exposing financial or investment scams that are targeting the less learned and knowledgeable innocent Indoneisans.